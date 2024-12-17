اعرف الآن .. موعد امتحانات نصف العام الدراسي الاول 2024/2025

موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول.. شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة زيادة في تساؤلات طلاب وأولياء أمور الصفوف الدراسية المختلفة، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول

موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول

موعد امتحانات نصف العام 2025

ووفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025. كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية (الصفين الأول والثاني) في نفس التاريخ، 11 يناير 2025، وفقًا لما تم الاستقرار عليه من الوزارة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات في 4 يناير 2025.

كما تشمل إجازة نصف العام للجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس، أي من 25 يناير 2025، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025، على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025، وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025.

إجازة العام الدراسي الأول 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين. بعد انتهاء الإجازة، ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، مما يتيح للطلاب فترة كافية للراحة والتحضير للفصل الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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