موعد امتحانات الترم الاول 2025.. رسميًا لجميع المراحل

موعد امتحانات الترم الاول 2025.. شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة زيادة في استفسارات طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والذي يشمل الجدول امتحانات لطلاب المدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة، بالإضافة إلى المدارس الخاصة (عربي ولغات).

وفيما يلى سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز، موعد امتحانات الترم الاول 2025.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

ووفقًا لخريطة الوزارة، تعقد موعد امتحانات الترم الأول 2025 خلال الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

موعد انتهاء امتحانات الترم الاول 2025 الشهادة الإعدادية

ووجهت الوزارة بأن تعقد موعد امتحانات الترم الاول 2025 بالنسبة للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير2025 وتنتهى فى 23 يناير 2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

موعد امتحانات الترم الاول الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الاول 2025 بالنسبة لـ الثانوية العامة 2024/ 2025 يوم السبت 14/ 6/ 2025.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات

ووفقًا لـ الخريطة الزمنية، فقد كشفت وزارة التعليم العالي عن موعد امتحانات الترم الاول 2025 للجامعات، مؤكدة أنها ستبدأ في 4 يناير 2025 وتشمل إجازة نصف العام للجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس من 25 يناير 2025، بينما ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025 على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025.

إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، حيث تتوقف الدراسة لمدة أسبوعين. وبعد انتهاء الإجازة، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، مما يمنح الطلاب فرصة كافية للراحة واستعدادات جديدة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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