تعرف على ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في القليوبية

امتحانات الفصل الدراسي الأول.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بسلاسة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مع الالتزام الكامل بالمعايير التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

الموجز ينقل بالتفصيل في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في القليوبية.

وتتضمن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التأكيد على إعداد اللجان وتجهيزها وفقًا للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين، بالإضافة إلى وضع جداول الامتحانات بشكل يراعي توازن توزيع المواد الدراسية وتجنب التكدس.

كما أكدت المديرية على أهمية التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات المحددة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في مطلع يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويضم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الآتي:

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

جدول المرحلة الابتدائية

ويشتمل جدول المرحلة الابتدائية على الآتي

• تبدأ الامتحانات يوم 3 يناير للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.

• المواد تشمل: اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية.

• تُخصص الفترة الصباحية للامتحانات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

جدول المرحلة الإعدادية

ويشتمل جدول المرحلة الإعدادية على الآتي:

• تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية من 9 يناير وتستمر حتى منتصف الشهر.

• المواد الأساسية: اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات، العلوم، واللغات الأجنبية.

• تُخصص لجنة خاصة للإشراف على سير الامتحانات.

تعليمات مديرية القليوبية

وتتلخض تعليمات مديرية القليوبية في الآتي:

• تشديد الرقابة على اللجان لضمان عدم حدوث غش.

• حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان.

• اتخاذ كافة التدابير الصحية لحماية الطلاب.

وتُهيب مديرية التعليم أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم في الاستعداد الجيد للامتحانات وتنظيم أوقات المذاكرة. يمكن الحصول على الجدول التفصيلي من المدارس أو الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

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