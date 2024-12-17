إعلان جدول امتحانات نصف العام بالقاهرة 2025

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم حول موعد إعلان جدول امتحانات نصف العام بمحافظة القاهرة لجميع المراحل الدراسية، وازادات التساؤلات وطلبات نزول الجدول خلال الساعات الأخيرة.

ويستعرض موقع “الموجز” حول قرار محافظة القاهرة عن موعد إعلان جدول امتحانات نصف العام 2024-2025، حيث أكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الإعلان عن الجدول سيتم قريبًا في بيان رسمي.

جدول امتحانات نصف العام 2025

وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025.

وستبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثاني يوم 11 يناير 2025، وفقًا لما استقرت عليه الوزارة.

أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي، فمن المقرر أن تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025، بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات نصف العام

جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع

ردًا على الاستفسارات المتعلقة جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات هذه المواد ستُعقد قبل بدء امتحانات المواد الأساسية، وتشمل مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة والخاصة لغات، إلى جانب المواد العملية.

إعلان جداول امتحانات نصف العام بالمحافظات التالية

علمات أن بدأت بعض مديريات التربية والتعليم في إعلان رسميًا جداول امتحانات نصف العام عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك". ومن بين المديريات التي أعلنت الجداول:

مديرية التربية والتعليم بقنا.

مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

جدول امتحانات نصف العام

جدول امتحانات نصف العام بالجيزة للمواد غير المضافة

امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الابتدائي لغات تبدأ يوم السبت 28 ديسمبر 2024، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

امتحانات المواد خارج المجموع للصف الثاني الثانوي تبدأ يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وتستمر حتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

امتحانات المواد غير المضافة للصف الأول الإعدادي “عربي ولغات” تبدأ يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، وتنتهي يوم الخميس 2 يناير 2025.

امتحانات المواد غير المضافة للصف الثالث الإعدادي تبدأ يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وتستمر حتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

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