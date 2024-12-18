استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.. بالخطوات

الصف الثالث الإعدادي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط لاستخراج أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025، تمهيدًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوسهم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية استخراج رقم جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة استخراج رقم الجلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

- اولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، من خلال الضغط هنا.

- بعد ذلك يجب إدخال بيانات الطالب المطلوبة: الاسم رباعي، الرقم القومي، والإدارة التعليمية.

- بعد ذلك عليك الضغط على زر “عرض رقم الجلوس”.

- سوف يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

الصف الثالث الإعدادي 2025

يعد رقم الجلوس من الوثائق الأساسية التي تسمح للطلاب بدخول لجان الامتحان، حيث يحدد مقر اللجنة ورقم المقعد المخصص لكل طالب، كما سيُستخدم الرقم لاحقًا للحصول على نتائج الامتحانات.

ومن جانبها، شددت الوزارة على أهمية الاحتفاظ برقم الجلوس وطباعته لاستخدامه خلال أيام الامتحانات، كما نصحت الطلاب بالتأكد من صحة بياناتهم الشخصية أثناء استخراج الرقم، وفي حال وجود أي أخطاء، يجب عليهم مراجعة المدرسة لتصحيحها،كما حثت وزارة التربية والتعليم ، الطلاب على الالتزام بمواعيد الامتحانات والاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج في الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث ستبدأ الامتحانات في بداية شهر يناير 2025. تتزامن هذه الامتحانات مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات، ولذلك أعلنت عن الجداول الرسمية لعقد تلك الامتحانات، والذي جاء كالتالي :

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

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