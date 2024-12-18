جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في جميع المحافظات

وفرت عدد من المديرييات التعليمية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية الذين ينتظرون بفارغ الصبر نزول الجدول المخصص لكل مديرية تابع لها.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل المتوفرة عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمعظم المديريات التربية والتعليم التي وفرت الجدول في محافظاتها التابعة لها حيث يؤدي الطلاب الامتحانات قريبًا في شهر يناير القادم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 القاهرة والجيزة

لم تعلن محافظتي القاهرة والجيزة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 حتى الآن ومن المترقب إعلانه خلال ساعات من اليوم لذلك يمكنك متابعة صفحتهم الرسمية على الفيسبوك، علمًا بأن محافظة الشرقية والقليوبية والمنيا أعلنوا الجدول الرسمي ويمكنك الإطاع عليه خلال السطور التالية:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الشرقية

ينطلق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الشرقية لعام 2025 يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، ويستمر الساعة 9 إلى 10 ونصف في مادة التربية الدينية، أما الساعة 11 إلى 1 ظهرًا يؤدي الطلاب مادة التربية الفنية.

وينتهي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية يوم يوم الخميس 23 يناير 2025، وتكون أخر مادة يؤديها الطلاب هي مادة العلوم ومعرفة تفاصيل الجدول يمكنك النظر في صورة الجدول بالأسفل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القليوبية

يبدأ امتحان يوم السبت 18 يناير 2025 في اللغة العربية “خط وإملاء” والتربية الرياضية نظري، ويوم الاثنين 20 يناير 2025 يبدأ امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القليوبية



أما يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 يبدأ امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 22 يناير 2025 يؤدون امتحان العلوم والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 يبدأ الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي قنا

السبت 18 يناير 2025: يبدأ الطلاب بامتحان اللغة العربية “خط وإملاء)”، بالإضافة إلى امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية.

الاثنين 20 يناير 2025: يتضمن الامتحان مواد الجبر والإحصاء، إلى جانب امتحان الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير 2025: يشمل الامتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير 2025: يتناول امتحان الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير 2025: يختتم الأسبوع بامتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية.

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