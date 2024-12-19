بالرابط.. المهام الأدائية للصف الخامس PDF ترم أول 2024

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المهام الأدائية للصف الخامس PDF ترم أول 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحميل الأداءات الصيفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية، من خلال منصة التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، درجات تقييمات المرحلة الابتدائية 2024/2025.

احتساب درجات تقييم المرحلة الابتدائية في جميع المواد

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة احتساب درجات تقييم المرحلة الابتدائية في جميع المواد، حيث يتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث - الرابع - الخامس - السادس بمرحلة التعليم الابتدائي على النحو التالي:

امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجات

وفيما يلى سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز الـ 60 درجة،

10 درجات المهام الأدائية

5 درجات كراسة الواجب

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات اختبار الشهر

5 درجات المواظبة والسلوك

5 درجات كراسة النشاط بواقع 100 درجة في المادة.



خطوات تحميل المهام الادائية الصف الخامس الابتدائي

ويمكن لطلاب المرحلة الابتدائية تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي في كل المواد الدراسية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنـــا.

تحديد المرحلة الدراسية وهي الابتدائية.

تحديد السنة الدراسية وهي الصف الخامس الابتدائي.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

تحديد نوع المحتوى: التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

تحديد المادة التي يريد الطالب تحميلها أو الاطلاع عليها .

الضغط على أيقونة بحث.

الضغط على أيقونة تحميل الملف.

يظهر ملف الأداءات المنزلية في المادة المختارة.



المهام الادائية للصف الخامس PDF ترم اول 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل المهام الادائية الصف الخامس PDF الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الرابط التالي من هنـــــــا.

روابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي PDF كل المواد

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي لغة عربية PDF من هنا .

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي اللغة الإنجليزية PDF من هنــــا.

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