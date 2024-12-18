التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025.. اعرف الحقيقة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025..انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول إلغاء الصف السادس الابتدائي بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، مما أثار جدلًا واسعًا وتسبب في حالة من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب، الذين تساءلوا عن حقيقة هذا القرار، والتي قد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة بالفعل ستلغي الصف السادس، مما جعل العديد من الأسر في حالة من الترقب والقلق، وفيما يلي سيكشف لكم الموجز عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الشائعات المتداولة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي أن نظام سنوات الدراسة في مصر سيظل كما هو دون تغيير، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن إلغاء الصف السادس الإبتدائي، محذرتًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأن نظام التعليم الأساسي، بما في ذلك الصف السادس الابتدائي، سيظل كما هو دون أي تغييرات.

موعد امتحانات الشهادة الإبتدائية

حددت مديرية التربية والتعليم، موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2025، لينطلق في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية

امتحان اللغة العربية والخط، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

امتحان اللغة الأجنبية، الاثنين 13 يناير 2025.

امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025.

امتحان الدراسات الاجتماعية في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

امتحان مادة العلوم في اليوم الموافق 16 يناير 2025.

التقييم الجديد لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي

في إطار تطوير العملية التعليمية، تم تحديد نظام التقييم الجديد لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، والذي يشمل ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد

يقيس مستوى الطالب في الشهر الأول من كل فصل دراسي.

يغطي محتوى الشهر الثاني من الفصل الدراسي.

يهدف إلى قياس نواتج التعلم للفصل الدراسي بأكمله.

توزيع درجات طلاب الصف السادس الابتدائي

- %80 لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- %10 لاختبار الشهر.

- %5 للمواظبة (الانضباط).

- %5 للسلوك.

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