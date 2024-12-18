أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 للفترة الصباحية والمسائية، حيث يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم بالمحافظة عن الجدول الرسمي للامتحانات لعام 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 التي حددته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يمكن معرفة الجداول عبر السطور التالية:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي صباحي

يبدأ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بمحافظة الدقهلية للفترة الصباحية يوم الأحد 5 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحان مستوى رفيع لغة أولى لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، يليه امتحان مستوى رفيع لغة ثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا حتى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

يوم الأحد 12 يناير، يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة والنصف صباحًا، ثم امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا حتى الحادية عشرة والربع صباحًا.

يوم الثلاثاء 14 يناير، يجري امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة والنصف صباحًا، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا حتى الحادية عشرة والربع صباحًا.

يوم الأربعاء 15 يناير، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، ثم امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا حتى الثانية عشرة والربع ظهرًا.

يوم الخميس 16 يناير، ينتهي جدول الامتحانات بأداء امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة والنصف صباحًا، يليه امتحان ICT لمدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا حتى الحادية عشرة والربع صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الدقهلية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي مسائي

يبدأ جدول الامتحانات يوم الأحد 12 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، ثم امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف من الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر حتى الثالثة والربع مساءً.

يوم الثلاثاء 14 يناير، يجري امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية والربع ظهرًا حتى الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

يوم الأربعاء 15 يناير، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ثم امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثالثة والربع عصرًا حتى الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

يوم الخميس 16 يناير، يختتم الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، يليه امتحان ICT لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية والربع ظهرًا حتى الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي مسائي

يبدأ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 في محافظة الدقهلية بالفترة المسائية يوم الأحد 12 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، ثم امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف من الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر حتى الثالثة والربع مساءً.

يوم الثلاثاء 14 يناير، يجري امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية والربع ظهرًا حتى الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

يوم الأربعاء 15 يناير، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ثم امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثالثة والربع عصرًا حتى الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

يوم الخميس 16 يناير، يختتم الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، يليه امتحان ICT لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية والربع ظهرًا حتى الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

اقرأ أيضًا:

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf لغة عربية

الآن رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf.. تفاصيل