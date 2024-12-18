شروط وضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025.. ما هي؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان رسمي أعلنت فيه فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين الراغبين في تولي مهام رئاسة لجان سير ومراقبة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

ويستعرض الموجز في السطور التالية شروط وضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025

اختيار أفضل الكوادر

ويرجع السبب وراء وضع شروط وضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان اختيار أفضل الكوادر التعليمية، للحفاظ على سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن اختيار رؤساء اللجان يتم وفق معايير صارمة تضمن كفاءتهم وخبرتهم في مجال الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط والضوابط لاختيار المعلمين وهي كالتالي:

- حددت وزارة التربية والتعليم الخبرة كشرط أول حيث يتم إعطاء الأولوية للمعلمين الذين لديهم خبرة سابقة في العمل بلجان الامتحانات.

وجعلت الشرط الثاني أن يكون المتقدم لديه القدرة على إدارة اللجنة بكفاءة وضبط سير العمل.

- يجب أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وخاليًا من أي سوابق قضائية.

موانع من ترشيح المعلم لمهام رئاسة لجان سير ومراقبة امتحانات الثانوية؟

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم عدد من الموانع لترشيح المعلم لمهام رئاسة لجان سير ومراقبة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ومنها:

- وجود أقارب له من الطلاب المتقدمين للامتحان.

- صدور قرار بحقه بالحرمان من أعمال الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية بأنه من المقرر عقد مقابلات شخصية للمرشحين خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل العناصر، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال الأسماء المختارة إلى الجهات المختصة لإجراء الاستعلام.

وفي السياق ذاته تطرقت الوزارة لقضية التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات وما قد يصدر من البعض من تصرفات غير منضبطة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن رؤساء اللجان هم خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الغش في الامتحانات والتي تضر بالطلاب أكثر مما تنفعهم.

وفي الختام أوضحت الوزارة أنه سيتم استبدال أي رئيس لجنة لا يلتزم بالتعليمات أو يتهاون في أداء واجباته.

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