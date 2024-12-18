السيستم عطلان.. شكاوي «سكن لكل المصريين 5» تتصاعد والحكومة تحسم الجدل

شهدت الساعات الأخيرة موجة من الشكاوى من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 5، وذلك بسبب أعطال في النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات.

ومع تزايد التساؤلات، خرج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيان رسمي، موضحًا حقيقة الوضع وكاشفًا عن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمة وتيسير عملية التقديم أمام المواطنين، وهو ما نرصده لكم عبر الموجز في التقرير التالي.

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف حقيقة تعطل السيستم

وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأعطال التي واجهت المواطنين أثناء التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 5 سببها الضغط الكبير على النظام الإلكتروني، مؤكدة أن السيرفر يعمل بكامل طاقته.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على زيادة السعة الاستيعابية للنظام الإلكتروني، موضحة أن بعض المشكلات مثل عدم قدرة المتقدمين على حفظ طلباتهم أو عدم ظهور المشاريع المتاحة على الموقع تعود إلى الإقبال الكثيف، مشددة على ضرورة إعادة المحاولة في وقت لاحق لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح.

وأكدت عبد الحميد أن لجنة الرصد والمتابعة في الصندوق تعمل بشكل مستمر على تلقي الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مشددة على التزام الصندوق بحل جميع المشكلات التقنية وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

حجز وحدات سكن لكل المصريين 5

انطلقت عملية التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 في 18 نوفمبر 2024، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024، ما يتيح للمواطنين فترة كافية لتقديم طلباتهم، ومن ضمن تفاصيل كراسة الشروط الآتي:

سعر كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه، تُباع في مكاتب البريد بالمحافظات والمدن التي يشملها الطرح.

مقدم الحجز يبلغ 20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

العمر يتناسب من 21 إلى 50 عامًا.

الحد الأدنى للدخل الشهري يجب أن يكون 3500 جنيه، لضمان قدرة المتقدم على سداد الأقساط الشهرية.

كما يهدف طرح سكن لكل المصريين 5 إلى تحقيق العدالة السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، مع تسهيلات في السداد تصل إلى 20 عامًا، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

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