مواصفات وعدد غرف سكن لكل المصريين.. اعرف بالتفصيل وكيفية التقديم

مواصفات شقق سكن لكل المصريين.. صرحت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن مقدم الحجز لوحدات مشروع سكن لكل المصريين يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه، يشترط للتقديم ألا يكون المتقدم قد امتلك مسكنًا من قبل، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، وكما يشترط ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو أرض مدعومة من الدولة، وأن يكون مصري الجنسية.

وتكشف جريدة الموجز تفاصيل مواصفات وعدد غرف شقق سكن لكل المصريين في التقرير التالي

تفاصيل أسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين



تختلف أسعار الوحدات السكنية وفقًا لنوعها وموقعها:

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري: يبلغ الحد الأقصى لسعرها 450 ألف جنيه في المحافظات، و530 ألف جنيه في المدن الجديدة.

الوحدات التي تُسلم خلال 3 سنوات: يصل سعرها إلى 650 ألف جنيه.

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مساحات ومواصفات شقق سكن لكل المصريين



تتوفر وحدات المشروع بمساحتين:

75 مترًا مربعًا: تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.

90 مترًا مربعًا: تتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

تتميز جميع الوحدات بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.



تفاصيل الطرح وعدد وحدات سكن لكل المصريين



يشمل الطرح الجديد لعام 2024 حوالي 78 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، موزعة كالتالي:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري: عددها 36,948 وحدة، مخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وحدات للتسليم بعد 36 شهرًا: عددها 41,782 وحدة، مخصصة لمنخفضي الدخل فقط.



أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري



تتوفر الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في 16 محافظة وعدة مدن جديدة، منها:

الجيزة: 2455 وحدة.

المنوفية: 3045 وحدة.

الفيوم: 3495 وحدة.

أسيوط: 3130 وحدة.

أسوان: 665 وحدة.

أكتوبر الجديدة: 3200 وحدة.

العاشر من رمضان: 120 وحدة.

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أماكن الوحدات للتسليم خلال 3 سنوات



تتوفر الوحدات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا في 9 مدن جديدة، منها:

حدائق العاصمة: 13,000 وحدة.

15 مايو: 960 وحدة.

حدائق أكتوبر: 10,204 وحدات.

العاشر من رمضان: 5639 وحدة.



مدة الحجز والإجراءات



يستمر الحجز لمدة شهر واحد، وتشمل الخطوات شراء كراسة الشروط، ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني، وتقديم الطلب، وبعدها يتم فرز الطلبات خلال 14 يومًا، يليها إعلان النتائج، مع إتاحة فترة للتظلمات.

مميزات مشروع سكن لكل المصريين



يوفر المشروع وحدات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات والدخول، مع تسهيلات كبيرة في الحجز والتقديم، ويُعد هذا الطرح من أكبر الطروحات السنوية، مما يُساهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن للمصريين.

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