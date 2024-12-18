سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية إذ يبحث عنها الكثيرين للتعرف على الموعد النهائي لسحب الكراسات.

وفي هذا الصدد، سبق وأعلنت وزارة الإسكان تمديدها موعد شراء كراسة الشروط لحجز شقق مشروع سكن لكل المصريين، وسيوضح الموجز خلال السطور التالية آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

كما سبق وبينت الوزارة آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، موضحة أه تم التمديد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وبدورها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،في تصريحات سابقة، أن قرار تمديدآخر موعد لشراء كرسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأشارت عبد الحميد إلى أن القرار يسعى لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وعن مستجدات المشروع وهل لاقى إقبال قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين.

كم عدد كراسات الشروط التي بيعت؟

وكشفت عبدالحميد أنه تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

وطمأنت مي عبدالحميد الراغبين في شراء كراسات الشروط مشيرة إلى أنها متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو 400 مكتب بريد مميكن.

وفي السياق ذاته أكد مي أن ثمن كراسة الشروط 300 جنيه فقط، مشددة على عدم دفع مبالغ إضافية، وناشدت المواطنين بقولها: "ولا تدفعوا مبالغ إضافية تحت أي مسمى".

ووجهت مي عبد الحميد جميع المواطنين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق كي تكتمل إجراءات التقديم، حيث أن شراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية فقط لا يعني تقديم المواطنين ضمن الإعلان حيث تكتمل هذه الإجراءات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى يتم فرز ملف المتقدم وبيان حالته في المرحلة اللاحقة، خصوصا أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية هو 31 ديسمبر 2024.

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