حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج.. دار الإفتاء توضح ضوابطها

حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج.. قد تدفع بعض أعمال الدجل والشعوذة والتي يتخذها البعض مصدرًا للكسب خلط البعض بين ما يقوم به المشعوذيين والرقية الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة النبوية.

لذا لم يكن غريبًا ما طرحه بعض الأشخاص من المسلمين على دار الإفتاء المصرية مستفسرين عن حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج.

وفي هذا الصدد، سبق وحددت دار الإفتاء في ردها على حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج، شروطًا محددة للرقية الشرعية الصحيحة، والتي من أهمها أن تكون بكلمات الله وصفاته وبآيات الله "القرآن الكريم"، وبما ثبت عن رسول الله من أدعية وأذكار، هذه الضوابط يوضحها الموجز.

حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج

وقالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عن حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج، إنها جائزةٌ من كل مرض، مع مراعاة الاعتقاد بأنَّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته.

دار الإفتاء: يفضل أن يرقي الإنسان نفسه

وأضافت اللجنة في بيان رسمي لها نشرته على منصاتها الرسمية: أنه ينبغي أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه أو يطلب ذلك من الصالحين ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم.

حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج

وشددت لجنة الفتوى على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك، بمعنى أن يتوجه المريض إلى الطبيب أو المختص حال الإصابة بأي مرض أو تعب مع الاستعانة بالله وترديد آيات الرقية الشرعية.

ما هي شروط الرقية الشرعية؟

وضع العلماء عدة شروط للرقية الشرعية ومنها أن تكون الرقية بكلام الله وصفاته، أن تكون الرقية بالغة العربية أو بما يفهم معناها من غيرها.

ومن شروط الرقية أن لا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه وتعالى .

بعض السور الآيات الواردة في القرآن الكريم والتي يصح أن يرقي بها الإنسان نفسه وهي:

- فاتحة الكتاب.

- المعوذات وهما سورة الفلق وسورة الناس.

- سورة الإخلاص.

- سورة الصافات.

- سورة البقرة والتي قال عنها رسول الله بأنها بركة، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة.

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