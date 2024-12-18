موقف عطية الله من المشاركة في مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تترقب جماهير النادي الأهلي ، مباراة فريقها المقبلة ضد شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وتطالب الجماهير الأهلي، بتحقيق الفوز خلال مواجهة شباب بلوزداد للعودة من جديد لصدارة المجموعة بدوري الأبطال وتعويضها عن خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

كولر يترقب موقف عطية الله من مواجهة شباب بلوزداد

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي، موقف نجم الفريق المغربي يحيي عطية الله من المشاركة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري حيث ستكون الـ 48 ساعة المقبلة حاسمة في تحديد ذلك بشكل نهائي، كان اللاعب قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي.

يقرر الجهاز الطبي بالأهلي موقف اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بعد الإطلاع على نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مؤخرا.

موعد قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تنطلق مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

الأهلي يتفوق أمام شباب بلوزداد

التقي فريقا الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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