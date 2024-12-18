بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي الحاسمة، في نهائي كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس القارات، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على ملعب لوسيل في قطر.

وينطلق بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الدوحة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم، عبر قناتي بي إن سبورت والكأس القطرية، كونهما الناقل الحصري لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم، المميز حفيظ دراجي عبر شاشة beIN Sports HD، وتولى هذه المهمة عبر قناة الكأس القطرية، الثنائي خليل البوشي وخالد الحدي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباتشوكا

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال اليوم، فور انطلاق صافرة مواجهة هذا النهائي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباتشوكا

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

تشكيل باتشوكا ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

اقرأ أيضًا:

شوبير ينفي الأنباء حول عرض الفتح السعودي لمروان عطية لاعب الأهلي

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل انطلاق الجولة الخامسة.. مركز مثير لـ الأهلي