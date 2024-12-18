ريال مدريد ضد باتشوكا.. كل ما يخص مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

ريال مدريد ضد باتشوكا.. تبحث جماهير كرة القدم، عن كل ما يخص مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، التي تقام بين الفريق الإسباني ونظيره المكسيكي على لقب كأس القارات.

وحرص الموجز، على أن يقدم لمتابعيه الكرام، كل ما تريد معرفته عن مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 بين ريال مدريد ضد باتشوكا.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 بين ريال مدريد وباتشوكا، والتي يحتضنها ملعب لوسيل بدولة قطر.

وتنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، هي قناة بي إن سبورت، والكأس القطرية، علمًا بأن هذه الشبكات حصلت على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباتشوكا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

معلق مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا

ويعلق على أحداث هذا النهائي، كل من، حفيظ دراجي عبر شاشة beIN Sports HD، والثنائي خليل البوشي وخالد الحدي من خلال شاشة الكأس القطرية.

ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

تشكيل باتشوكا المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

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