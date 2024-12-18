شوبير ينفي الأنباء حول عرض الفتح السعودي لمروان عطية لاعب الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير مؤخرًا عن الشائعات التي تتداول حول وصول عرض سعودي من نادي الفتح إلى النادي الأهلي لضم لاعب الوسط مروان عطية.

وكان قد أوردت صحيفة سعودية أن المدير الفني الجديد لنادي الفتح، جوزيه جوميز، يسعى لتدعيم صفوفه بضم عطية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله شوبير عن مروان عطية.

وفي تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم"، أوضح شوبير أن المعلومات التي حصل عليها من داخل النادي الأهلي تشير إلى عدم صحة الأنباء المتعلقة بعرض الفتح.

حيث أكد أنه لا يوجد أي عرض رسمي تم عرضه على، مروان عطية، ونفى مسؤولو الأهلي هذه الأنباء بشكل قاطع.

وأضاف شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يعمل بجد على تعزيز صفوف الفريق، مشيرًا إلى وجود خطة مدروسة يتم تنفيذها على مراحل.

وأكد أن الجميع في النادي، بما في ذلك الخطيب والمدير الفني مارسيل كولر والمدير الرياضي محمد رمضان، يعملون بشكل متكامل على تطوير الفريق.

مروان عطية

الأهلي يستعد لشباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر، على ستاد القاهرة الدولي، حيث ستنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويدخل الأهلي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بركلات الترجيح.

ويتطلع الجهاز الفني واللاعبون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعيد لهم الثقة بعد الخروج من البطولة السابقة.

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