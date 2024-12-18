الأهلي يستعد لكأس العالم للأندية بخطة محكومة.. ما القصة ؟

النادي الأهلي.. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة إدارة النادي الأهلي للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذه الخطة.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على إذاعة "أون تايم أف إم" أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يعمل بجدية على تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

استراتيجية مدروسة لكأس العالم

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تتبع خطة مدروسة تشمل جميع الأطراف في النادي، وليست مقتصرة على مجلس الإدارة فقط، ولفت إلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، ولجنة التخطيط بالنادي يلعبان دورًا مهمًا في تنفيذ هذه الخطة.

الأهلي

وفي سياق متصل، علق شوبير على الأخبار المتداولة حول تسديد محمود عبدالمنعم كهربا لركلة جزاء أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

وأوضح أن كولر وضع كهربا في المرتبة الرابعة لترتيب اللاعبين المسددين، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن محظوظًا في تنفيذ ركلته، ولم يسعَ لأخذ "اللقطة" كما أشيع.

مروان عطية مستمر في الأهلي

كما تطرق شوبير إلى انتقال مروان عطية إلى أحد الأندية السعودية، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الأهلي ولم يتلقَ أي عرض رسمي كما تم تداوله في بعض الأوساط.

الاستعدادات لمباراة شباب بلوزداد

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، في تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المباراة ستقام يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، ببث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

طموح الأهلي لاستعادة الانتصارات

يدخل الأهلي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويطمح الجهاز الفني واللاعبون إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد لتعويض الخروج من بطولة الإنتركونتيننتال واستعادة نغمة الانتصارات.

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