الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، تدريباته اليومية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لرفع مستويات التركيز البدني والفني للاعبين، خاصة بعد الخسارة الأخيرة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، لتعزيز فرص الفريق في التأهل للدور التالي من البطولة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء المنتظر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتحدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، بث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي

الأهلي يبحث عن الانتصارات من جديد

ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. يطمح اللاعبون والجهاز الفني لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد لتعويض الخروج من البطولة السابقة.

موقف الفريقين في المجموعة بدوري الأبطال

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد خوض مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.

بينما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بنفس المجموعة بعد خوض مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى.

ويعتلي أورلاندو الجنوب إفريقي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي استاد أبيدجان في المركز الرابع بنقطة واحدة.

اقرأ أيضًا:

قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة