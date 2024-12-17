الموقف النهائي لـ أكرم توفيق وياسر إبراهيم من المشاركة بمباراة الأهلي وبلوزداد

تجري الاستعدادات علي قدم وساق داخل النادي الأهلي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للإطمئنان علي جاهزية كافة اللاعبين لهذه المواجهة لتحقيق الفوز ومصالحة جماهير النادي الغاضبة من الفريق بعد خسارة باتشوكا المكسيكي.

موقف أكرم توفيق وياسر إبراهيم من مواجهة شباب بلوزداد

تأكد الجهاز الفني للأهلي من جاهزية ياسر إبراهيم وأكرم توفيق، للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

عاني الثنائى من إجهاد عضلى خلال مباراة الفريق ضد باتشوكا المكسيكى، ولم يستطع أكرم توفيق استكمال المباراة ليضطر كولر لاستبداله فيما أكمل ياسر إبراهيم المباراة لاستنفاذ الفريق التغييرات.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يلتقي فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد

التقي فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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