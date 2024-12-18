اليوم الذكرى الثانية لتتويج الأرجنتين بكأس العالم.. ميسي ورفاقه يكتبون التاريخ بقطر

تحل اليوم، 18 ديسمبر، الذكرى الثانية لتتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، الذي أقيم في قطر على ملعب لوسيل، شهدت المباراة النهائية مواجهة مثيرة بين الأرجنتين وفرنسا.

وقاد ليونيل ميسي فريقه نحو المجد وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل ذكرى مباراة تتويج منتخب الأرجنتين التاريخية بلقب كأس العالم.



أحداث مباراة تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم

في بداية المباراة، أظهر المنتخب الأرجنتيني أداءً قويًا، حيث أنهى الشوط الأول بتفوق 2-0، سجلهما ميسي وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 23 و36.

ومع دخول الشوط الثاني، بدا أن الأرجنتين في طريقها لتحقيق انتصار مريح، لكن الأمور تغيرت بشكل دراماتيكي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشردقائق، تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و82، ليعيد فرنسا إلى المباراة، مما أدى إلى تمديد الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 108، تمكن ميسي من منح الأرجنتين التقدم من جديد بهدف ثالث، لكن مبابي أظهر عزيمته وسجل هدف التعادل من ضربة جزاء قبلنهاية المباراة بدقيقتين.

وبالتالي، انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح ، حيث تألق الحارس إيميليانو مارتينيز بتصدياته، ليقود الأرجنتين للفوز باللقب الثالث في تاريخها.

الأرجنتين

جوائز عديدة من بطولة كأس العالم

وتوجت البطولة بجوائز عديدة، حيث حصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما نال مبابي لقب الهداف برصيد 8 أهداف، وحصل مارتينيز على جائزة أفضل حارس.

وتبقى ذكرى نهائي كأس العالم 2022 حية في أذهان الجماهير، حيث أثبتت الأرجنتين أنها عادت إلى قمة كرة القدم العالمية بعد غياب طويل.

قائمة الأرجنتين في مهمة كأس العالم

وكان منتخب الأرجنتين خاض منافسات بطولة كأس العالم بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، رولي وأرماني.

الدفاع: مولينا، مونتييل، روميرو، بيزيلا، أوتاميندى، ليساندرو مارتينيز، أكونا، تاجليافيكووفويث.

الوسط: دى بول، باريديس، أليكسيس ماك اليستير، رودريجيز، جوميز، إينزو فرنانديز وبلاسيوس.

الهجوم: دى ماريا، لاوتارو مارتينيز، ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، خواكين كوريا، باولو ديبالا وليونيل ميسي.



اليوم نهائي بطولة كأس أندية أبطال القارات

وتتزامن هذه الذكرى مع إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس أندية أبطال القارات في الدوحة، حيث يلتقي ريال مدريد بطل أوروبا مع باتشوكاالمكسيكي.

إقرأ أيضًا:

بالصور.. حسين لبيب يفتتح متحف الزمالك الجديد ويوجه رسالة لنجوم الأبيض

تعرف على أغلى لاعبي العالم.. هالاند وفينسيوس في الصدارة