وفاة عمة محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي

أعلن ناصر النني، والد محمد النني لاعب منتخب مصر ونجم نادي الجزيرة الإماراتي، عن وفاة شقيقته سلوى النني، عمة اللاعب، في خبر أحزن الكثيرين وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل خبر الوفاه.





ونشر ناصر النني والد محمد النتي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، رسالة قصيرة كتب فيها: "أختي سلوى في ذمة الله"، دون أن يتطرق إلىتفاصيل إضافية عن أسباب الوفاة أو مواعيد الجنازة.

وتفاعل أهالي مدينة المحلة الكبرى، مسقط رأس محمد النني، مع هذا الخبر المفجع، حيث سادت حالة من الحزن الشديد في المدينة.

وأعرب الكثيرون عن تعازيهم ومواساتهم للعائلة، واستحضروا الذكريات الجميلة التي تركتها الراحلة سلوى في قلوب من عرفوها.

وتحولت صفحات فيس بوك إلى سرادقات عزاء، حيث دعا الجميع الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

محمد النني يحصل على الرخصة A

ومن جهة أخرى، أعلن محمد النني عن حصوله على الرخصة التدريبية "A" من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث نشر صورة له مع شهادة الرخصةعبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معبرًا عن فخره الكبير بهذا الإنجاز. كتب النني: “فخور جدًا بإعلان أنني حصلت بنجاح على ترخيص UEFA A، أشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتي التدريبية ومعارفي، وأنا متحمس جدًا للرحلة القادمة حيث أستمر في النمو وإحداث تأثيرإيجابي في عالم كرة القدم”.

ويلعب محمد النني حاليًا نجم منتخب مصر مع نادي الجزيرة الإماراتي، الذي انضم إليه في الصيف الماضي.

أرقام محمد النني مع الجزيرة الإماراتي

وقد خاض محمد النني، البالغ من العمر 32 عامًا، 8 مباريات مع الفريق، حيث تمكن من تسجيل هدف واحد وصناعة آخر".

وكان انضم محمد النني إلى فريق الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

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