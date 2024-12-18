مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة لها

مباريات اليوم.. يشهد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى العالم.

تتصدر الأحداث مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال التي ستجمع بين ريال مدريد وباتشوكا، إلى جانب مواجهات حاسمة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث سيواجه ليفربول فريق ساوثهامبتون ويستعرض لكم الموجز تفاصيل هذه المباريات.

مباريات اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الإسباني إلى تحقيق اللقب في مواجهة قوية مع الفريق المكسيكي. يمكن متابعة المباراة عبر قناتي beIN Sports وAlkass Sports.

ريال مدريد

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتشتمل منافسات اليوم أيضًا على مباراتين في الدوري الإسباني، حيث يلتقي إسبانيول مع فالنسيا في الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 6، بينما يواجه فياريال فريق رايو فاليكانو في نفس التوقيت على قناة beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

وفي الدوري الفرنسي، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان، التي تعد بمثابة قمة في الإثارة والتشويق، وستقام في تمامالساعة التاسعة مساءً.

مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وتقام أيضًا مجموعة من المواجهات الهامة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس في الساعة 9:30 مساءً.

وفي الساعة 9:45 مساءً، يواجه نيوكاسل يونايتد برينتفورد، بينما يلتقي ساوثهامبتون مع ليفربول في الساعة 10 مساءً، وهو اللقاء الذي يترقبها الكثيرون.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

وفي بطولة كأس إيطاليا، تقام مباراتان بارزتان، حيث يواجه أتالانتا فريق تشيزينا في الساعة 7:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1، بينما يلتقي روما مع سامبدوريا في الساعة 10 مساءً على نفس القناة.

وتستعد الجماهير حول العالم لمتابعة هذه المباريات المثيرة، التي تعد بالكثير من الحماس والتشويق في مختلف البطولات والمسابقات.

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