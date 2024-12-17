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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

الأهلي يكشف موقفه من رحيل مروان عطية للفتح السعودي

مروان عطية
مروان عطية

ترددت في الساعات الأخيرة أخبار رحيل مروان عطية نجم وسط  الأهلي لصفوف الفتح السعودي بعد تلقي عرض مغري ونفت مصادر بالنادي الأهلي تلقي أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويرفض الجهاز الفني للنادي الأهلي فكرة رحيل أي لاعب من الأعمدة الأساسية خلال الفترة الحالية ويطالب بضرورة التعاقد مع صفقات قوية خلال هذه المرحلة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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الأهلي يستعد لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال 

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد 

يلتقي فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22  ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد 

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي  ضد شباب بلوزداد

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد

التقي فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق  أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي.. 

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي ضد أورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025".

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