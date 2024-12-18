ريال مدريد والفرق المكسيكية.. مواجهات من الذاكرة قبل صدام باتشوكا بنهائي الإنتركونتيننتال

تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة. التفاصيل يرصده الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، عند تمام السابعة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل لـ نهائي كأس الانتركونتيننتال.

ريال مدريد

وتأهل ريال مدريد مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2024، بينما باتشوكا فقد نجح في تخطي بوتافوجو البرازيلي أولاً بنتيجة 3-0 في دربي الأمريكتين، ثم فاز على الأهلي بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي.

يستعد ريال مدريد لخوض مباراته الرابعة ضد الفرق المكسيكية في البطولات التابعة للفيفا، وهذه المرة ستكون أمام فريق باتشوكا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الفرق المكسيكية في بطولات الفيفا

ريال مدريد 1-1 نيكاكسا (3-4 بركلات الترجيح)

التقى ريال مدريد مع نيكاكسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد احتلالهما المركز الثاني في مجموعتيهما، في كأس العالم للأندية 2000.

وسجل ريال مدريد هدفًا مبكرًا، في الدقيقة 15، لكن أجوستين ديلجادو، تمكن من تسجيل هدف التعادل لنيكاكسا، وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر كل من ستيف ماكمانامان وخافيير دورادو ركلتين، ليخسر ريال مدريد المركز الثالث لصالح الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3.

ريال مدريد 4-0 كروز أزول

في عام 2014، واجه ريال مدريد مع كروز أزول في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا العاشر، وسيطر ريال مدريد على اللقاء بشكل كامل، حيث سجل الأهداف كل من:

سيرجيو راموس (الدقيقة 15)

كريم بنزيما (الدقيقة 36)

جاريث بيل (الدقيقة 50)

إيسكو (الدقيقة 72)

ونجح ريال مدريد مشواره في تحقق اللقب بعد فوزه على سان لورينزو الأرجنتيني في النهائي بنتيجة 2-0، بينما اكتفى كروز أزول بالمركز الرابع بعد خسارته بركلات الترجيح أمام أوكلاند سيتي.

ريال مدريد 2-0 كلوب أمريكا

وعاد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2016، وهذه المرة في اليابان، حيث واجه كلوب أمريكا المكسيكي في نصف النهائي، أمام 50 ألف متفرج بملعب يوكوهاما الدولي، قدم كلوب أمريكا مباراة قوية دفاعيًا، لكن ريال مدريد نجح في حسم الأمور بفضل هدفي:

كريم بنزيما (الدقيقة 45+1)

كريستيانو رونالدو (الدقيقة 90+3)

وتوج ريال مدريد ت باللقب بعد فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 في النهائي، بينما خسر كلوب أمريكا مباراة تحديد المركز الثالث أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بركلات الترجيح.

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