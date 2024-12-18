القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

ريال مدريد ضد باتشوكا

يخوض فريق ريال مدريد، هذه المباراة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا والذي يتيح نظام البطولة خوضه لقاء النهائي بشكل مباشر، بينما تأهل فريق باتشوكا المكسيكي، لهذه المباراة عقب تغلبه علي بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ثم الأهلي المصري بطل أفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

يمكنك مشاهدة ريال مدريد ضد باتشوكا، في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD.

ريال مدريد ضد باتشوكا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باتشوكا

من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز

تشكيل باتشوكا المتوقع ضد ريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ باتشوكا المباراة ضد ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون

جوائز بطولة كأس إنتر كونتيننتال

يرصد الموجز، جوائز بطولة كأس إنتر كونتيننتال التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، بينما يتم منح صاحب المركز الثاني 4 ملايين دولار.

و يحصل الأهلي على 2 مليون دولار، ويحصل العين الإماراتي وبوتافاجوعلى مليون دولار بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي.

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