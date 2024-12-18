موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لملاقاة نظيره باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، الذي يجمع بين الفريق الإسباني والفريق المكسيكي على لقب كأس القارات.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز كل ما يخص هذه المباراة النارية من موعد وقنوات وتشكيل متوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي كأس القارات



تقام المباراة اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، على ملعب لوسيل في دولة قطر، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي كأس القارات



يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، حيث حصلت هذه الشبكات على حقوق بث المباراة فيمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



معلقو مباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي كأس القارات



وسيكون التعليق على أحداث النهائي من نصيب المعلق الشهير حفيظ دراجي عبر شاشة beIN Sports HD، بالإضافة إلى الثنائي خليل البوشي وخالد الحدي من خلال قناة الكأس القطرية.





التشكيل المتوقع لريال مدريد



ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز

- خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس

- الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز





التشكيل المتوقع لباتشوكا





في الجهة المقابلة، من المتوقع أن يدخل باتشوكا المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى:كارلوس مورينو

- الدفاع:جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا

- الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل

- الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون

باتشوكا

قائمة ريال مدريد في النهائي



تتضمن قائمة ريال مدريد لمباراة النهائي اللاعبين التاليين:

- حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

- خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو

- الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

- الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز



ومع استعدادات مكثفة من كلا الفريقين، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة تجمع بين ريال مدريد وباتشوكا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوزوالتتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال.

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