تقلبات جوية تضرب هذه المحافظات.. حالة الطقس غدًا

حالة الطقس غداً الخميس.. يُتوقع أن تشهد تقلبات جوية، حيث قد تكون هناك تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة والظروف الجوية.

ومن المحتمل أن تسود أجواء غير مستقرة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار أو العواصف الرعدية في أوقات معينة.

وفي هذا الصدد، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات هامة من حالة سريعة من التقلبات الجوية المتوقعة يوم الخميس القادم الموافق 19 ديسمبر 2024، حيث تشير حالة الطقس إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على شمال البلاد، ومصحوبة بإرتفاع مستويات التحذير في بعض المحافظات، وهذا ماسيرصده الموجز فيما يلي.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وبناءً على الخريطة التحذيرية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، تتفاوت درجات شدة الأمطار وخطورتها على النحو التالي:

- أمطار غزيرة ورعدية: حيث أن من المتوقع أن تشهد محافظة مطروح أمطارًا غزيرة تصل إلى حد السيول، مما يجعلها ضمن المستوى الخامس وهو"الحرج" على مقياس التحذير.

- أمطار متوسطة: ومن المتوقع بها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة مساءً على كل من الآتي:

• محافظة الإسكندرية

• محافظة البحيرة

• محافظة كفرالشيخ

- أمطار خفيفة ليلًا:

وتشمل تلك الأمطار بعض المناطق من محافظات كلا من القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، بالإضافة إلى أجزاء من القاهرة والجيزة أيضاً.

تحذيرات عاجلة ومهمة من هيئة الأرصاد

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الآثار الناجمة عن الأمطار، وخاصة في المناطق المتوقع تعرضها للسيول مثل محافظة مطروح، كما ناشدت المواطنين أيضاً بتوخي الحذر واتباع التعليمات خلال فترات سقوط الأمطار.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بهدف تجنب أي مفاجآت غير متوقعة.

وهذا التحذير يأتي من ضمن سلسلة إجراءات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لرفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الطقس السيئ، وتقديم معلومات دقيقة حول خريطة سقوط الأمطار وشدتها من أجل ضمان سلامة المواطنين.

وكانت قد حددت الهيئة العامة للأرصاد مستويات التحذير بخمس درجات بناءاً على بيانها الصادر قبل قليل.

1- الخامس (حرج) - ويكون باللون الأحمر، وهي تعد الأعلى خطورة وتشمل مطروح أيضاً.

2- والرابع (عالي) - ويكون باللون البرتقالي للمناطق المعرضة لأمطار متوسطة إلى غزيرة أيضاً.

3- الثالث (متوسط) - وهو باللون الأصفر للمناطق المتوقع سقوط أمطار خفيفة عليها.

حالة الطقس غداً

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