الأرصاد تنوه بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة مازالت منحدرة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.. اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أيضاً، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأربعاء.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات الأخرى

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا حيث قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت خرائط الطقس عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتكون بسيطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات مختلفة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

حيث رصدت خرائط الطقس، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات مختلفة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 22 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم نحول 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

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