الفيروسات التنفسية تهديد خطير للصحة العامة خلال موسم الشتاء

تُشكل الفيروسات التنفسية، تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، خاصةً خلال موسم الخريف والشتاء، ففي العام الماضي، تجاوز عدد حالات الدخول إلى المستشفى بسبب الأمراض الناجمة عن هذه الفيروسات أكثر من مليون حالة، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ومن أبرز هذه الفيروسات المسببة للأمراض: الإنفلونزا، كوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي، الذي يُعتبر السبب الرئيسي لدخول الأطفال إلى المستشفيات.

وترصد الموجز في التقرير التالي ماهي الفيروسات التنفسية، وأعراض الإصابة بها وطرق الوقايه منها وكيفية العلاج إذا تم الأصاية بإحدى هذه الفيروسات

الفيروسات التنفسية الشائعة

تشمل الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارًا:

1. الإنفلونزا

2. كوفيد-19

3. الفيروس المخلوي التنفسي

4. الفيروس الغدي

5. الفيروس الأنفي

6. الفيروس المعوي (نزلات البرد)

7. الفيروس الباراينفلونزا

8. الفيروس البارفو B19 (المرض الخامس)

اعراض الفيروسات تنفسية

ما هي أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية

تتسبب الفيروسات التنفسية في ظهور أعراض تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتشمل:

الحمى

القشعريرة

التعب والإرهاق

السعال

سيلان أو احتقان الأنف

التهاب الحلق

القيء

فقدان حاسة التذوق أو الشم

آلام العضلات أو الجسم

الإسهال

الفيروسات التنفسية



الفيروسات التنقسية.. الفئات الأكثر عرضة للإصابة

على الرغم من أن الجميع معرضون للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن بعض الفئات تواجه خطرًا أكبر للإصابة بأعراض شديدة، مثل:

كبار السن بسبب ضعف جهازهم المناعي.

الأطفال الصغار لعدم اكتمال نمو جهازهم المناعي.

الحوامل نتيجة التغيرات في الجهاز المناعي والقلب والرئتين.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ظروف صحية أو اجتماعية تزيد من تعرضهم للمخاطر.



ما هي استراتيجيات الوقاية من الفيروسات التنفسية

للحماية من الأمراض التنفسية الشائعة، يمكن اتباع مجموعة من التدابير الوقائية الأساسية:

1. التطعيمات الموسمية: تتوفر لقاحات فعّالة ضد الإنفلونزا، كوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي.

2. غسل اليدين: يُعتبر إجراءً بسيطًا لكنه فعال في الحد من انتقال الفيروسات.

3. تحسين التهوية: يساعد على تقليل تركيز الفيروسات في الأماكن المغلقة.

4. ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي كإجراءات إضافية للحماية.

5. إجراء الفحوصات المبكرة لتحديد الفيروسات والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ما هو علاج أمراض الفيروسات التنفسية

تُعد الأدوية المضادة للفيروسات وسيلة فعالة لعلاج الأمراض التنفسية.

بالنسبة لـكوفيد-19: تساعد الأدوية المضادة للفيروسات على تقليل خطر دخول المستشفى بنسبة تزيد عن 50%، وتقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 75%.

بالنسبة لـالإنفلونزا: تقلل الأدوية من مدة الأعراض بنحو يوم واحد، وتُساهم في تقليل احتمالية حدوث مضاعفات.

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