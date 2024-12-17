حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، أجواء شتوية يصاحبها انخفاض في درجات الحررة، وتكون الشبورة المائية، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس الآن

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024 وغدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء معتدل نهارًا علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للبرودة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2.25:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 18 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 6، وجنوب الصعيد 25 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة علي شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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