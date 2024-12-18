أحكام شرعية عن قراءة القرآن تخص المرأة.. تعرف عليها

يتطلب من المرأة المسلمة عند التعامل مع القرآن الكريم التقيد بآدابه وأحكامه، وذلك لما فيه من الآجر والثواب للمنع يتبع أوامر الرسول ويقتدي بهدي النبي، لذا حدد أحكام شرعية عن مس المصحف وقراءة القرآن تخص المرأة.

آداب التعامل مع القرآن الكريم للمرأة

لقد وضعت الشريعة الإسلامية عدد من الضوابط والآداب لإيضاح كيفية تعامل المرأة مع كتاب الله "القرأن"، وجاءت هذه الضوابط أو الآداب تعظيمًا لهذا الكتاب العظيم، ويستعرض الموجز في هذا الموضوع هذه الضوابط:

تقرأ قرأن

هل يجوز قراءة القرآن دون حجاب؟

أوضح العلماء أن غطاء الرأس عند قراءة القرآن ليس شرطًا على المرأة المسلمة، ولكنهم اعتبروه من كمال الأدب، وتعظيمًا لكتاب الله وكلماته.

ومن الضوابط المتعلقة بمس المصحف بالنسبة للمرأة هي الطهارة، حيث لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء مس المصحف، وهذا ما أكد عليه الجمهور بأنه لا يجواز للمرأة قراءة القرآن في هذه الحالة، إلا أن بعض العلماء استثنى قراءة القليل منه دون مس.

الوضوء عند قراءة القرأن

أوضح الفقهاء أنه ليس شرطًا لقرأة القرأن الوضوء ولكن يجب على المسلمة مرعاة عدم مس المصحف عند القراءة.

مس المصحف للنفساء والحائض

ونهى أهل العلم المرأة النفساء أو الحائض من مس المصحف وقالوا: لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء قراءة القرآن، إلا إذا كانت تهدف للذكر والدعاء أو حفظ ما حفظته.

وأشار العلماء إلى جواز قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء، لأن مس شاشة الهاتف لا يعد مسًا للمصحف.

هل يجوز دفن المصحف مع الميت؟

قد يقوم البعض بدفن المحصف مع الأموات إلا أن العلماء قالوا في عذا الشأن: لا يجوز دفن المصحف مع الميت، ولا كتابة آيات منه على الكفن، وذلك تعظيمًا للقرآن.

وختامًا يجوز قراءة القرأن من المصحف في الصلوات وذلك سواء كانت صلاة الفرض والنفل.

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