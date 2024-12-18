رئيس الوزراء: مصر تستعد لإطلاق مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية لتجنب تخفيف الأحمال مستقبلًا

رئيس الوزراء اليوم.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية التي تمس قضايا التنمية والأمن والاستثمار, وتنقل لكم جريدة “الموجز” أبرز تفاصيل الاجتماع اليوم.

جولة الرئيس السيسي الأوروبية وتطورات العلاقات الدولية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى النشاط المكثف الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع على الصعيدين الداخلي والخارجي, وركز مدبولي على الجولة الأوروبية الناجحة التي قام بها الرئيس، والتي شملت زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك وزيارتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا.

خلال هذه الجولة، عقد الرئيس العديد من اللقاءات مع القادة والمسؤولين الدوليين، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والتحديات السياسية التي تواجه المنطقة, مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال التعاون المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة.

اللقاءات الداخلية للرئيس السيسي وتعزيز الأمن القومي

بعد ذلك، تناول رئيس الوزراء نشاط الرئيس السيسي الداخلي، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقده مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى المحافظين.

رئيس الوزراء: تدشين محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية

تطرق اللقاء إلى أهمية الحفاظ على الأمن الوطني، إذ شدد الرئيس على ضرورة امتلاك مصر القدرة الكافية لضمان أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري, ومؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في حل الأزمات الإقليمية، انطلاقاً من مبادئها الثابتة التي ترتكز على التوازن والاعتدال، بما يساهم في استقرار المنطقة وحماية مصالحها.

استثمار مصر في الطاقة المتجددة

في إطار الحديث عن الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء: تدشين محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية

وأشار مدبولي إلى مشروع محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، التي تم تدشينها بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بدء الأعمال الهندسية لمشروع "أبيدوس 2" الذي سيضيف قدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة.

وأوضح أن هذه المشاريع تعد جزءاً من الخطة الوطنية لتوفير الطاقة وضمان تلبية احتياجات البلاد، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.

معرض "تراثنا 2024" ودوره في دعم الحرف اليدوية

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى النجاح الكبير لمعرض "تراثنا 2024"، الذي يعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية. يمتد المعرض حتى 21 ديسمبر الجاري، ويشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول والجهات المهتمة بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال.

وأثنى مدبولي على جودة المعروضات التي تتميز بالتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المعرض يعد منصة هامة لدعم الصناعات الحرفية التقليدية وتعزيز فرص تطورها في إطار التوجيهات الرئاسية لإحياء التراث المصري.

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