رئيس الوزراء ينعي الراحل نبيل الحلفاوي: ساهم في تجسيد بطولات وطنية

وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي تعد صدمة كبيرة لمحبيه وللوسط الفني العربي، حيث فقدت الساحة الفنية أحد أبرز رموزها، الذين تركوا بصمة لا تُنسى في السينما والدراما المصرية. نبيل الحلفاوي، الذي اشتهر بأدواره المميزة وأدائه الراقي، كان نموذجًا للفنان المثقف والملتزم، حيث قدم العديد من الأعمال التي شكلت جزءًا هامًا من تاريخ الفن المصري.

وفي هذا الصدد، نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل ؤ، الذي وافته المنية اليوم.

الموجز ينقل نعي رئيس الوزراء للراحل نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا توفي بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع المرض، وكشف أبناؤه من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" عن خبر وفاته، وإليكم التفاصيل عبر التقرير التالي.

نبيل الحلفاوي

وأبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالاً فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.

وتميز نبيل الحلفاوي بأسلوبه الفريد وقدرته على تجسيد الشخصيات المتنوعة، من القائد العسكري الصارم إلى الأب الحنون، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجماهير. أعماله الرائعة مثل "الطريق إلى إيلات"، و"رأفت الهجان"، وغيرها الكثير ستبقى شاهدة على موهبته الاستثنائية وتفانيه في خدمة الفن.

ورحيل نبيل الحلفاوي يُعتبر خسارة كبيرة لعشاق الفن الأصيل، الذين طالما استمتعوا بإبداعه وأسلوبه الذي جمع بين البساطة والقوة.

وقد حرص أبناء نبيل الحلفاوي على نعي والدهم بتغريدة مؤثرة كشفوا خلالها عن موعد جنازته المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إكس"، حيث كتبوا:" مش القبطان اللي كاتب التدوينة دي للأسف، احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل كان دائماً بيدعي بكده، ربنا ما خذلوش شكراً على كل الحب والدعاء وصلاة الجنازة يوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء".

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