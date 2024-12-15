تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي.. تعرف على التفاصيل

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي، لأزمة صحية في الأيام الماضية نتيجة إصابته بعض الأمراض الصدرية، مما استدعى نقله إلى المستشفى، وفي صباح يوم الجمعة الماضية، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ويرصد موقع الموجز تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، أشار أحد المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي، في تصريحات صحفية له إلى أنه فقد الوعي بشكل كامل في الساعات الأخيرة، وأن الأطباء يبذلون جهودًا كبيرة من أجل استقراره، وأوضح أن نسبة أكسجين الدم لدى الحلفاوي كانت غير منتظمة، مما تطلب تركيب ماسك "سبام" له لتسهيل التنفس، وهو جهاز يستخدم قبل مرحلة التنفس الصناعي، وهذا دفع الأطباء إلى منع الزيارات عنه، مع وجود فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق.

نبيل الحلفاوي

ويعاني الفنان نبيل الحلفاوي من صعوبة في التنفس نتيجة أزمات صدرية متكررة، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي تزداد مع تقدم العمر، حيث يبلغ من العمر 77 عامًا، وقد تم نقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وأوصى الأطباء بدخوله العناية المركزة، ويرافقه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي.

استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لنبيل الحلفاوي

من جانب آخر، تواصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مع أسرة نبيل الحلفاوي للاطمئنان على صحته، وأكد استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم، كما حاول عدد من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي، ولكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب انشغالهم بحالته الصحية.

المخرج عمرو عرفة يثير قلق الجمهور على نبيل الحلفاوي

وعلق المخرج عمرو عرفة على الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة"إكس" قائلاً: "ادعوا له، الحالة صعبة"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

نبيل الحلفاوي

معلومات عن نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي هو واحد من أبرز الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بين أبرز أعماله مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق"، بالإضافة إلى مشاركته في أفلام مثل "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة"، وغيرها من الأعمال.

اقرأ أيضاً:

من بطل الملاكمة إلى نجم السينما.. ما لا تعرفه عن نبيل الحلفاوي

ادعوا له.. نكشف مرض نبيل الحلفاوي الغامض بعد دخوله العناية المركزة