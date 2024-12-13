من بطل الملاكمة إلي نجم السينما.. ما لا تعرفه عن نبيل الحلفاوي

تصدر اسم الفنان نبيل الحلفاوي الترند على موقع «إكس» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وطالبت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي بالدعاء له، دون الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها، كما حرص متابعو نبيل الحلفاوي علي الدعاء له بالشفاء.

نبيل الحلفاوي

يعرض لكم موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي:

حياته

ولد نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب في القاهرة عام 1947، والتحق بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1966، ليلتحق بعدها بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1970.

من الملاكمة إلي التمثيل

كان نبيل الحلفاوي يمارس هوايته الأولى وهي الملاكمة، وكان مثله الأعلى اللاعب العالمي محمد علي كلاي، لكنه ترك حلبة الملاكمة وتوجه إلى المسرح.

نبيل الحلفاوي

ابتدأ حياته الفنية بالمسرح

كانت بداية مشوار الفنان نبيل الحلفاوي الفنية من المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات، وهو عضو بالمسرح القومي منذ عام 1972، ثم اتجه إلى التلفزيون في وقت متأخر، فكان أول أعماله التلفزيونية في عام 1980، وهو الجزء الأول من مسلسل "محمد رسول الله"، وفي فترة الثمانينات تنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتلفزيون.

أعمال صنعت نجومية نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي فى عشرات الأفلام والمسلسلات، جسد فيها شخصيات طبعت فى ذاكرة المشاهدين، كان أهمها تجسيد دور «نديم قلب الأسد» فى مسلسل رأفت الهجان، كما كان دوره فى فيلم الطريق إلي إيلات علامة بارزة بتجسيده دور العقيد محمود، وهو الدور الذى منحه لقب قبطان لدي متابعيه ومحبيه حتى اليوم.

نبيل الحلفاوي

جوائزة

حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «اغتيال مدرسة» من الجمعية المصرية لفن السينما عام 1989، وحصل على نفس الجائزة عن دوره في مسلسل "بنات زينب"

جدير بالذكر أنه حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم «الهروب إلى القمة»، وحصل على نفس الجائزة أيضًا عن دوره في مسلسل «دمي ودموعي وابتسامتي».

و حصل الحلفاوي على شهادة تقدير من وزارة الإعلام عن دوره في مسلسل رأفت الهجان عام 1990.

و حصل على شهادة تقدير من وزارة الدفاع، ودرع الإعلام من وزارة الإعلام، ودرع الحزب الديمقراطي العربي الناصري عن دوره في فيلم «الطريق إلى إيلات» عام 1994.

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