بعد وفاته.. تعرف على أبرز أعمال نبيل الحلفاوي وآخر أعماله السينمائية

توفي منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع المرض، وكشف أبناؤه من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" عن خبر وفاته.

موعد جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، بجانب معلومات عنه

حرص أبناء نبيل الحلفاوي على نعي والدهم بتغريدة مؤثرة كشفوا خلالها عن موعد جنازته المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إكس"، حيث كتبوا:" مش القبطان اللي كاتب التدوينة دي للأسف، احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل كان دائماً بيدعي بكده، ربنا ما خذلوش شكراً على كل الحب والدعاء وصلاة الجنازة يوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء".

منشور أبناء نبيل الحلفاوي

معلومات عن نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي، فهو أحد القامات البارزة في عالم الفن، ولد في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل 1947، بعد تخرجه من كلية التجارة، قاده شغفه بالفن إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج عام 1970، بدأ الحلفاوي مسيرته الفنية على خشبة المسرح، قبل أن يلمع نجمه في التلفزيون، وكان أول ظهور له في مسلسل “محمد رسول الله” الجزء الأول عام 1980.

أبرز أعمال نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي، بالغ من العمر 77 عامًا، يعتبر واحدًا من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة قوية في الدراما والسينما ، من أبرز أعماله التلفزيونية مسلسلات مثل "رأفت الهجان"، "غوايش"، و"الملك فاروق"، بينما في السينما شارك في أفلام مثل "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13".

مرض نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي مر بأزمة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية نتيجة مضاعفات أمراض صدرية عانى منها، ما أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى خاص بالقاهرة، كما فقد الوعي تمامًا، ما دفع الأطباء إلى استخدام جهاز ماسك "سبام" لمساعدته على التنفس قبل اللجوء للتنفس الصناعي، وسط متابعة طبية دقيقة ومنع الزيارات عنه.

نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته فيلم"تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022، شهد الفيلم مشاركة مميزة من عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيكو، لوسي، وأحمد فتحي، بجانب بطولته للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وشهد آخر ظهور سينمائي للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها.

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