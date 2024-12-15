عاجل.. وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، حسينا أعلن أحد أبناؤه من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، ويستعرض الموجز تفاصيل إعلان خبر الوفاة ومعلومات عنه

منشور أبناء نبيل الحلفاوي

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل،

كتب أحد أبناء نبيل الحلفاوي تغريدة قال فيها:" مش القبطان اللي كاتب التدوينة دي للأسف، احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل كان دائماً بيدعي بكده، ربنا ما خذلوش شكراً على كل الحب والدعاء وصلاة الجنازة يوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء".

معلومات عن الراحل نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي يُعد من أبرز نجوم الفن المصري الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما والسينما، قدم العديد من الأعمال المميزة التي أثرت في وجدان الجمهور، من أشهرها مسلسلات"رأفت الهجان" الذي جسد فيه أدوارًا وطنية مؤثرة، "غوايش"،"الزيني بركات"، أوراق مصرية"،"الملك فاروق"، أما في السينما، فقد شارك في أفلام بارزة مثل "الطريق إلى إيلات"، الذي يُعد من الأعمال الوطنية الرائدة، "العميل رقم 13"، و**"فقراء لا يدخلون الجنة"، "الهروب إلى القمة"، وغيرها، ليترك خلفه إرثًا فنيًا غنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الفن العربي.

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