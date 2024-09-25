3 قطاعات خدمية تتربع علي طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر 2024، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل ترأس رئيس الوزراء لـ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأبرز الملفات التي تم مناقشتها.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي

ناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، العديد من الملفات الهامة علي المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع العالمية، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، مضيفًا أن مصر تُطالب بضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقًا لما سبق الإعلان عنه.

القطاع الاقتصادي

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن جهود دعم القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها.

حزمة جديدة من التسهيلات

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يُسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.

قطاع الصناعة

وفيما يتعلق بالاهتمام بقطاع الصناعة، لفت رئيس الوزراء إلى العمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بـ 6 أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

قطاع التعليم

كما تناول رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الحديث عن الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأكد رئيس الوزراء علي اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجهًا في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

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