رئيس الوزراء: النهوض بقطاع التعليم وتطويره يأتي علي رأس أولوياتنا

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، عدد من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المدارس

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل جولة رئيس الوزراء لتفقد عدد من مدارس محافظة القاهرة.

رئيس الوزراء

تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء عددًا من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة انتظام الدراسة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

اهتمام الحكومة المصرية بقطاع التعليم

وأدلي رئيس الوزراء بتصريحات هامة أبرزها أن جولته اليوم تأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بقطاع التعليم، ولا سيما مرحلة التعليم قبل الجامعي، مع مواصلة السعي الجاد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها، وخاصة العنصر البشري، من خلال دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.

المعلم يُمثل ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية

وأوضح رئيس الوزراء أن المعلم يُمثل ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، وذلك من أجل تشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته، على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات، وتفقد عددًا من الفصول للصفين الأول والثاني الثانوي.

رئيس الوزراء

نسبة الحضور والغياب للطالبات

وتابع رئيس الوزراء مع مديرة المدرسة زينب عبد الحميد، نسبة الحضور والغياب للطالبات، حيث أكدت أن هناك حرصًا كبيرًا من الطالبات على الحضور، مشيرة كذلك إلى الحرص على التواجد في أرض الطابور وتأدية الطالبات لمراسم طابور الصباح بتحية العلم والنشيد الوطني، ولافتة إلى أن المدرسة على مرحلتين صباحية ومسائية حيث تشمل الفترة الصباحية الصفين الأول والثاني الثانوي، والفترة المسائية الصف الثالث الثانوي.

الوسائل التعليمية

واستفسر رئيس الوزراء عن الوسائل التعليمية المتوافرة في فصول المدرسة للمساعدة على شرح المناهج الدراسية بسهولة ويسر، فأفادت مديرة المدرسة أن المدرسة يتوافر بها بالفعل مختلف الوسائل التعليمية اللازمة، والمطابقة لأحدث النظم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، فضلا عن وجود سبورات تفاعلية بالفصول.

رئيس الوزراء

حصة التربية الرياضية

كما تفقد رئيس الوزراء، دورات المياه ومستوى نظافتها، في إطار الحرص على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والطالبات، كما تفقد المكتبة المدرسية، واستفسر عن مدى إقبال الطالبات على القراءة والمراجعة بها، وتابع أيضاً في فناء المدرسة جانبًا من أداء الطالبات للعبة السلة في إطار حصة التربية الرياضية.

الحصة المدرسية الأولى

وتفقد رئيس الوزراء فصل آخر من الصف الثاني الثانوي، حيث استفسر من الطالبات عما تم شرحه في الحصة المدرسية الأولى، ومدى استيعابهن لها، كما سأل الطالبات عن رغبتهن في الالتحاق بالقسم العلمي أم الأدبي، واستمع إلى آرائهن، وعقب ذلك توجه لأحد المعامل بالمدرسة، حيث شاهد الطالبات أثناء تعلمهن تطبيقًا ضمن منهج العلوم المتكاملة التي أقرتها الوزارة مؤخرا للمرحلة الثانوية.

حوار ودي

وأجري رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي حول المناهج الدراسية، ورأيهن في كثافة الفصول بعد القرارات التي تم اتخاذها لتخفيض عدد الطالبات في الفصل الواحد.

وأشادت الطالبات بتقليص عدد الطالبات في الفصل، وأكدن أن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي عليهن من حيث أتاح لهن أجواء صحية أكثر، وفرصة أكبر للاستيعاب والاستفسار من المعلمين حول المناهج الدراسية.

وحث رئيس الوزراء الطالبات على الاجتهاد في تحصيل المناهج الدراسية، واستذكار الدروس جيًدا، والإنصات للمعلمين في أثناء شرح الدروس العلمية، مؤكدًا أن هذا هو السبيل للنجاح والتفوق.

صورة تذكارية

واستجاب رئيس الوزراء لطلب عدد من الطالبات بالتقاط صورة تذكارية، حيث رحب بذلك، متمنيًا لهن النجاح والتفوق.

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