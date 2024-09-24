تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء.. وأبرز الملفات على طاولة الحكومةغدًا

الرئيس السيسي.. يحرص الرئيس السيسي علي عقد اجتماعات مستمرة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات في كل المحافظات، وكذلك الوقوف علي آخر تطورات استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظات.

ويتابع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء باستمرار تطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء لمناقشة آخر تطورات استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة جنوب سيناء.

اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة آخر تطورات استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، توشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لـ استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنمويًا وعمرانيًا وسياحيًا وثقافيًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقًا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

المكانة السياحية لـ شرم الشيخ

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعزز من مكانتها السياحية لاسيما في ضوء اسمها المتميز عالميًا.

مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

كما شهد اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص الرئيس السيسي على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع، تمهيدًا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.

دعم وتمكين الشباب

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشددًا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

من ناحية آخري، يترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، غدًا الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تخص الحياة اليومية للمواطنين سواء في مجال الصحة أو التعليم أو التجارة أو الصناعة، ومن المقرر الموافقة علي عدد من القرارات الهامة، كما سيعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، غدًا، لإطلاع الشعب المصري علي آخر تطورات الأحداث المحلية والجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات.

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