الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لدعم استخدام الطاقة النظيفة

الحكومة توافق على تعديل قانون المرور.. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي يعدل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973, ويتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم "السادسة مكرراً"، التي تتعلق بتوسيع اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع".

بموجب هذا التعديل، يُمنح الصندوق صلاحية تقديم قروض وحوافز مالية لتمويل تحويل المركبات العاملة بالطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، وكذلك لشراء مركبات جديدة تعمل بهذه الطاقة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتقليل التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

حوافز لتشجيع التحول إلى المركبات العاملة بالطاقة النظيفة

يشمل التعديل تمويل تحويل المركبات التي لم يمضِ على صنعها عشرون سنة للعمل بالطاقة النظيفة، فضلاً عن دعم شراء المركبات الحديثة التي تعمل بنفس النوع من الطاقة, وكما يتيح إجراء عمليات إحلال أو تحويل للمركبات القديمة بشرط أن تكون غير مشمولة بالحظر الذي ينص عليه قانون المرور بعد مرور عشرين عامًا على تاريخ صنعها.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويتضمن التعديل أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، قرارات تحدد قواعد وضوابط القروض والحوافز المالية المقررة، بما يشمل تحديد نوع المركبة وعمرها والطاقة النظيفة المستخدمة، وفقاً لسياسات الدولة وموارد الصندوق المتاحة.

مدبولي يستعرض نشاط الرئيس السيسي داخلياً وخارجياً

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وناقش عدد من الملفات المهمة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة بعد عودته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا.

رئيس الحكومة

ناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي نقله لكم “الموجز”، العديد من اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة ومسؤولين دوليين, ثم تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول أخرى، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن النشاط الداخلي للرئيس السيسي، والذي تضمن اجتماع موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والمحافظين.

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