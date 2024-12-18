موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة لعد تبكيرها

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتم الصرف بشكل مبكر يومين عن موعده في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لتلبية احتياجات الموظفين مع قرب انتهاء العام الميلادي.

وتبين الموجز في السطور موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

بحسب البيان الرسمي لوزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بداية من يوم الأحد 22 ديسمبر وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام لتنتهي في الخميس 27 ديسمبر 2024.

وزارة المالية

الجدول الزمني لصرف مرتبات ديسمبر

تُقسم أيام صرف المرتبات بناءً على الوزارات والهيئات المختلفة لضمان تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس، وفيما يلي الجدول الزمني المحدد:

الأحد 22 ديسمبر: صرف مرتبات وزارات مثل التموين، القوى العاملة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للإعلام.

الإثنين 23 ديسمبر: صرف مرتبات وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، المالية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المؤسسات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر: استكمال صرف مرتبات باقي الجهات الحكومية.

مرتبات شهر ديسمبر

قيم مرتبات العاملين حسب الشرائح

تختلف قيمة المرتبات المقرر صرفها في شهر ديسمبر 2024 وفقًا للشرائح الوظيفية للعاملين بمختلف القطاعات. وفيما يلي تفاصيل الشرائح:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.



توصيات وزارة المالية للعاملين

دعت وزارة المالية جميع العاملين بالدولة إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي، وكما شجعت على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل الحصول على المرتبات وتقليل الاحتكاك المباشر.

أهمية تبكير صرف المرتبات

يأتي قرار تبكير صرف المرتبات لشهر ديسمبر في إطار حرص وزارة المالية على توفير السيولة المالية اللازمة للعاملين بالدولة لتلبية احتياجاتهم، خاصة مع اقتراب نهاية العام والاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

إقرأ ايضا

تعرف على أعلى فوائد لشهادات بنك مصر 2024.. إليك التفاصيل وزارة التربية والتعليم توجه بصرف مستحقات معلمي الحصة 2024.. اعرف الجديد