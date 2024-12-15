موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 .. تم الإعلان عنه رسميًا

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وذلك من خلال صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بحسب بيان وزارة المالية من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري بفروعها المنتشرة في المحافظات، وذلك لمنع التكدس والأزدحام .

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

فأيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024 وبدء 2025، ليحمل العام الجديد آمال كبيرة للكثيرين وأهداف وطموحات يرغبون في تحقيقها، الأمر الذي يجعلهم يحتفلون بحلول العام الجديد، والخروج والتنزه لمشاهدة الاحتفالات، ما يجعلهم يرغبون في معرفة موعد صرف مرتب شهر ديسمبر، الذي يعد آخر رواتب العام الحالي، ليتمكنوا من التخطيط للاحتفال بشكل جيد.

أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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