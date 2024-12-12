زيادة رواتب العاملين في مصر 2024.. تفاصيل جديدة للحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور.. يترقب العاملون في القطاعين الخاص والعام قرار المجلس القومي للأجور بخصوص الحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت وزيرة العمل أنه سيتم مراجعة هذا القرار في يناير المقبل، ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 6000 جنيه، بما في ذلك الامتيازات والتأمينات، ما يعني أن صافي الأجر الذي يحصل عليه العامل قد لا يتجاوز 4330 جنيهًا.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى التقاليد المتبعة بمراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا في يناير، و مع ذلك، أشار وزير العمل محمد جبران إلى التحديات الاقتصادية الحالية، التي تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعاملين، لدعم الاقتصاد الوطني.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025.. انتظار الإعلان الرسمي

لم تصدر الحكومة المصرية حتى الآن أي قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث يرتبط الإعلان الرسمي بتوقيت محدد في شهر يوليو من كل عام، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية. تنص هذه المادة على صرف علاوة دورية سنوية للموظفين الخاضعين للقانون، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 50%.

مع ذلك، قد يتم تقديم موعد الزيادة استثناءً بقرارات رئاسية، كما حدث في الأعوام السابقة. في عام 2024، تم تطبيق الزيادة مبكرًا في شهر مارس للمرة الثالثة على التوالي، وذلك تزامنًا مع حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

تطورات سابقة في الحد الأدنى للأجور

شهد القطاع الخاص زيادة في الحد الأدنى للأجور في وقت سابق من 4000 إلى 6000 جنيه، ما جعله متساويًا مع الحد الأدنى للقطاع الحكومي، القطاع الحكومي بدوره شهد زيادات سابقة كان آخرها في مارس الماضي، ومع بداية العام الجديد، ينتظر الجميع قرارات قد تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين.

تفاصيل رواتب العاملين في مصر لعام 2024

شهد العام 2024 تطبيق زيادة بنسبة 50% في رواتب جميع العاملين بالدولة، مما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وقد جاءت قيم الرواتب بعد الزيادة لكل شريحة وظيفية كالتالي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

وتعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين والارتقاء بمستوى دخلهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة.

مرتبات

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

ألزم قانون العمل الشركات والمصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع استثناء المصانع المتعثرة التي تقدم مستندات تثبت ذلك للمجلس القومي للأجور.

وأوضحت النائبة سولاف درويش أن الشركات الراغبة في الاستثناء أن تتقدم موازناتها للسنة الحالية والماضية لإثبات تعثرها المالي.

الاستقطاعات التأمينية وتأثيرها على صافي الدخل

رغم أن الحد الأدنى للأجور يُحدد بـ 6000 جنيه، إلا أن الموظفين لا يحصلون على هذا المبلغ بشكل كامل نظرًا لوجود استقطاعات تأمينية. يساهم الموظف وصاحب العمل في دفع اشتراكات التأمين، حيث تتراوح نسبة اشتراك صاحب العمل بين 17.25% و18.75% من الأجر حسب القطاع، وهذه الاستقطاعات تخفض صافي الأجر إلى نحو 4300 جنيه.

ومع اقتراب يناير، يبقى الأمل معقودًا على قرارات تسهم في تحسين أوضاع العاملين، مع ضمان العدالة بين الأطراف المعنية.

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