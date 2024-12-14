رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد تبكيرها

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع موظفي الدولة، موضحة أن عملية الصرف ستبدأ بشكل مبكر هذا الشهر مقارنة بشهر نوفمبر، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ستبدأ عمليات صرف المرتبات في 22 ديسمبر، بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

ومن جانب آخر، أكدت وزارة المالية على أنه سيتم إتاحة صرف مرتبات شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة لكل جهة، داعية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصرف، حيث ستكون المرتبات متوفرة على مدار اليوم ابتداءً من الموعد المحدد.

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية

وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025، والتي بلغت 635.9 مليار جنيه.

وتشمل هذه الزيادة عدة قطاعات حيوية، أبرزها دعم المواد البترولية بمقدار 154.5 مليار جنيه، والسلع التموينية بـ 134.2 مليار جنيه.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

كما تم تخصيص 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، بالإضافة إلى 40 مليار جنيه لدعم معاش الضمان الاجتماعي وبرامج "تكافل وكرامة".

صرف مرتبات ديسمبر 2024

كما يتضمن الدعم أيضًا زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، التأمين الصحي، والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، مع تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

الحد الأدنى لمرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

في إطار تحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلن المجلس القومي للأجور عن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2024 ليبلغ 6000 جنيه شهريًا، مع مراعاة اختلاف القيم وفقًا للدرجة الوظيفية للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

وهذا القرار يعكس التوجه نحو تحسين مستوى المعيشة للموظفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويوضح الموجز الحد الأدنى للمرتبات 2024 موزعًا على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الأولى: 8200 جنيه

درجة المدير العام: 9200 جنيه

الدرجة العالية: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

هذا التوزيع يهدف إلى تحفيز الأداء وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى دخل الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية، مما يساهم في تحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية اليومية.

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