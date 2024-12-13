أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث من المقرر أن يتم الصرف على مدار 5 أيام متتالية، بدءًا من الأحد 22 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر، وذلك في إطار التيسير على العاملين بالقطاع الحكومي وتجنب الازدحام على ماكينات الصراف الآلي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

سيبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في البنوك التابعة للقطاع المصرفي المصري اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 .. قرار مهم من المالية

أوضحت الوزارة أن مستحقات المتأخرات المالية للعاملين في الجهات الحكومية تم صرفها خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2024، ويستطيع الموظفون سحب مرتباتهم ومستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتخفيف من الضغط على الموظفين خلال فترات الصرف.

صرف المرتبات وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور

يتزامن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 مع تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور، الذي تم رفعه إلى 6,000 جنيه شهريًا للموظفين على الدرجة السادسة، في حين تصل الزيادة إلى 12,200 جنيه للدرجة الممتازة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

دعوة لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

دعت وزارة المالية جميع الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، مؤكدةً أن الأموال ستكون متاحة للسحب طوال فترة الصرف المحددة، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على تسهيل عملية الحصول على المرتبات، وتفادي أي ازدحام قد يحدث في الأماكن العامة.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مع الحرص على مراعاة احتياجات العاملين في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

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