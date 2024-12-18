قرار رفع مرتبات المعلمين العاملين بالحصة وموعد صرفها

صرّح وزير التربية والتعليم، بانفراجة قريبة في صرف مرتبات المعلمين بنظام الحصة خلال جولة تفقدية مفاجئة في عدد من مدارس محافظة الغربية، مشيدًا بالدور العظيم للمعلمين في انضباط العام الدراسي الجاري.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل صرف مرتبات المعلمين العاملين بالحصة وقيمة رفع مرتباتهم لضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس ولسد عجز المعلمين بالمحافظات.

رفع مرتبات المعلمين

موعد صرف مرتبات المعليمن بالحصة

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم بسرعة صرف مرتبات المعلمين العاملين بنظام الحصة في مواعيدها المحددة دون تأخير، بالإضافة إلى رفع المرتبات خلال العام الجاري حيث يتساءل المعلمين عن موعد صرفهم.

رفع مرتبات المعلمين

وقررت وزارة التربية والتعليم سابقًا رفع مرتبات المعلمين العاملين بالحصة إلى 50 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا، بالإضافة إلى سرعة صرف مرتباتهم في الموعد المحدد، حيث تعاقدت مع 50 ألف معلم بنظام الحصة منذ بداية العام الحالي لمعالجة نقص المعلمين.

مسابقتين جديدتين لتوظيف المعلمين

وقال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن جميع المدارس أصبحت خالية من العجز في معلمي المواد الدراسية الأساسية، حيث تستعد الوزارة للإعلان عن مسابقتين جديدتين لتوظيف المعلمين.

رفع مرتبات المعلمين

ارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال حواره مع وفد محرري التعليم على الدور العظيم للمعلمين في انضباط العام الدراسي الجاري، واصفًا إياهم بـ"الأبطال"، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس هذا العام إلى أكثر من 85% مقارنة بـ9% في العام الماضي، مما عزز اعتماد الطلاب على التحصيل الدراسي من المدرسة بدلاً من المصادر الخارجية.

تحسين المنظومة التعليمية

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من التغلب على التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية ونقص المعلمين، وذلك كجزء من جهودها لتحسين المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي جميع المدارس لضمان انضباط العملية التعليمية وتنفيذ القرارات المعلنة.

ورافق الوزير في جولته وفد من محرري ملف التعليم، حيث تفقد مدرسة "عبدالله شنيشن الإعدادية بنات" بإدارة قطور التعليمية، والتي تضم 413 طالبة، واطلع على الكثافات الطلابية وآليات التقييم الأسبوعي، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية.

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