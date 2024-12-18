شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن شراء كراسة الشروط وخطوات الحجز

مع استمرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تقديم شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل، يبحث العديد من المواطنين عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، ويأتي ذلك بعد طرح كراسات الشروط مؤخرًا في عدد كبير من مكاتب البريد المميزة على مستوى المحافظات.

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ويوضح الموجز في ذلك التقرير اخر موعد حجز شقق الإسكان وكيفية التقديم وعناوين مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد لسحب وشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي سيكون يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي يشملها الطرح، والتي يبلغ عددها حوالي 400 مكتب بريد.

تكلفة كراسة الشروط والمصروفات الإدارية

تباع كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، ويتم سداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيهًا، وهذه الكراسات متوفرة في مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المدن التي تُطرح فيها الوحدات السكنية.

رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أتاحت وزارة الإسكان رابطًا إلكترونيًا لتسهيل عملية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، ويمكن للراغبين في الحجز زيارة الرابط التالي وإتمام إجراءات التسجيل:

رابط التقديم من هنا

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي للتقديم: زيارة الرابط الخاص بالتقديم.

2. إدخال البيانات الشخصية: تشمل البيانات المطلوبة تحميل صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا على أن تكون سارية.

3. اختيار الوحدة: يحدد المتقدم الدور الذي يرغب في السكن به.

4. إتمام الطلب: الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم"، ثم ملء البيانات المطلوبة بدقة.

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مواعيد استلام الوحدات السكنية

تختلف مواعيد استلام الوحدات السكنية بناءً على حالتها:

الاستلام الفوري: يتم تسليم الوحدات السكنية فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

الاستلام خلال 36 شهرًا: في حال كانت الوحدة تحت الإنشاء، يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم.

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أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

تم تحديد عدد كبير من مكاتب البريد المميزة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي. وفيما يلي أبرز عناوين المكاتب في محافظة القاهرة:

1. مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس، وسط البلد.

2. مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة.

3. مكتب بريد مدينة نصر: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة.

4. مكتب بريد مدينة نصر الحي السادس: 68 شارع الخليفة الظافر، الحي السادس، مدينة نصر.

5. مكتب بريد أرض السبيل: شارع ورشة التليفونات، أرض السبيل، شبرا الخيمة.

6. مكتب بريد العطار: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

أهمية شقق الإسكان الاجتماعي

تُعد شقق الإسكان الاجتماعي فرصة كبيرة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل للحصول على مسكن ملائم بتكلفة ميسرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير وحدات سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة.

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